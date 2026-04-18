Москва18 апрВести.Жена и мать Героя России Алексея Аслыханова опровергли слухи о том, что берет бойца нашли в лесу. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в соцсетях появилась информация о якобы найденном берете с выжженным номером и чужим ДНК. В семье пропавшего мужчины заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Алексей Асылханов исчез 3 апреля 2026 года. Что конкретно с ним случилось, пока неизвестно.
Ранее власти Юрги связались с супругой военнослужащего и предложили ей помощь.