Жена и мать Асылханова назвали ложными слухи о том, что в лесу нашли его берет Жена и мать пропавшего Героя РФ Асылханова опровергли слухи о найденном берете

Москва18 апр Вести.Жена и мать Героя России Алексея Аслыханова опровергли слухи о том, что берет бойца нашли в лесу. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы найденном берете с выжженным номером и чужим ДНК. В семье пропавшего мужчины заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Алексей Асылханов исчез 3 апреля 2026 года. Что конкретно с ним случилось, пока неизвестно.

Ранее власти Юрги связались с супругой военнослужащего и предложили ей помощь.