Соловьёв заявил, что не просил проверки обращения Бони Соловьёв признался, что не просил проверить высказывание Бони

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв в ходе эксклюзивного интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" заявил, что не обращался официально с требованием проверить ее эмоциональное высказывание о событиях в России.

Боня в разговоре с журналистом стала объяснять, что граждане якобы боятся высказывать свое мнение.

Люди сегодня чувствуют, что что-то сказать открыто – это сразу получить от Соловьёва вот такую тираду, как вот у меня, в принципе, получилось, да? И получить, значит, заявление в Следственный комитет, чтобы проверять меня, или там через Минюст сказала Боня

Соловьёв заявил, что не обращался с заявлениями для проверки слов блогера.

Надо отметить, я никуда ничего не написал. А затем... Ну, послушайте, ну почему сразу [становиться] предателем Родины? Вы сделали свой выбор, вы живете в Монако. Я не говорю хорошо или плохо, но вы его сделали. И Маргарита Симоньян сделала свой выбор, и Мария Захарова сделала свой выбор. И великий снайпер Рипли. Я никого не осуждаю, я просто констатирую отметил он

28 апреля Владимир Соловьёв провел эксклюзивное интервью с Викторией Боней для ИС "Вести". В ходе эфира журналист предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи гражданам РФ, а также пояснил свою реакцию на обращение Бони к президенту России Владимиру Путину.