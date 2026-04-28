Профайлер Давыдов: Боня сильно волновалась во время телемоста с Соловьёвым

Профайлер указал на сильное волнение Бони в разговоре с Соловьёвым Профайлер Давыдов: Боня сильно волновалась во время телемоста с Соловьёвым

Москва28 апр Вести.Блогер Виктория Боня сильно волновалась во время интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", которое состоялось во вторник, 28 апреля. На эмоциональное состояние Бони указал профайлер Денис Давыдов.

По мнению профайлера, которое он выразил в разговоре с NEWS.ru, Боня испытывала серьезный стресс. Также Давыдов счел, что блогер готовилась к возможному негативному развитию диалога.

Как отметил профайлер, извинения Соловьёва перед Боней были абсолютно осознанными и искренними, журналист не готовил текст заранее, "все происходило здесь и сейчас без двойного послания или презрения".

Для Бони, по словам Давыдова, извинения были принципиальным моментом и она "очень волновалась, готовясь не услышать их".

Тут с ее стороны виден высокий уровень стресса и нехватка кислорода, разрыв дистанции с собеседником, потому что изначально конфликт воспринимался ей крайне негативно. Извинение было принято, хотя блогер готовилась к возможному негативному сценарию. Серьезное отношение Соловьёва к своим словам все изменило сказал Давыдов

Поводом для конфликта стало видеообращение Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей.

Во время телемоста, который состоялся 28 апреля, журналист признал, что ему следовало "гораздо строже относиться к своим словам", сказанным в адрес блогера. Свою реакцию на обращение Бони Соловьёв назвал эмоциональной. Он отметил, что должен извиниться за свои высказывания. Боня поблагодарила Соловьёва за принесенные ей извинения.

Журналист также предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи россиянам.