Москва25 июлВести.Блогер Виктория Боня рассказала, что после совместного эфира с Владимиром Соловьёвым с ней связалась его команда. По ее словам, телеведущий предложил ей поучаствовать в создании платформы для обращений россиян к властям.
Боня опубликовала скриншот сообщения от представителей Соловьёва в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Виктория, добрый день! Владимир обсудил с VK и "Макс" создание платформы для обращений граждан - мы готовы взяться за ее разработку. Однако прежде всего хотелось бы услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа, каким функционалом обладать?говорится в сообщении
После этого блогер обратилась к подписчикам и попросила их высказать мнение о том, какой должна быть подобная платформа.
28 апреля Соловьёв провел эксклюзивное интервью с Боней для ИС "Вести". Во время эфира журналист предложил блогеру совместно создать платформу для сбора обращений и помощи гражданам России, а также объяснил свою реакцию на обращение Бони к президенту РФ Владимиру Путину.