Боня заявила, что Соловьёв предложил ей общий проект Боня рассказала о предложении Соловьёва создать платформу для обращений россиян

Москва25 июл Вести.Блогер Виктория Боня рассказала, что после совместного эфира с Владимиром Соловьёвым с ней связалась его команда. По ее словам, телеведущий предложил ей поучаствовать в создании платформы для обращений россиян к властям.

Боня опубликовала скриншот сообщения от представителей Соловьёва в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Виктория, добрый день! Владимир обсудил с VK и "Макс" создание платформы для обращений граждан - мы готовы взяться за ее разработку. Однако прежде всего хотелось бы услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа, каким функционалом обладать? говорится в сообщении

После этого блогер обратилась к подписчикам и попросила их высказать мнение о том, какой должна быть подобная платформа.

28 апреля Соловьёв провел эксклюзивное интервью с Боней для ИС "Вести". Во время эфира журналист предложил блогеру совместно создать платформу для сбора обращений и помощи гражданам России, а также объяснил свою реакцию на обращение Бони к президенту РФ Владимиру Путину.