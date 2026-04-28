Соловьёв и Боня условились создать платформу с наболевшими вопросами россиян Соловьёв и Боня условились запустить форум по острым проблемам россиян

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи гражданам РФ.

Давайте сделаем платформу в MAX, чтобы туда перешли люди, которые хотят. Согласен. Давайте вот вы соберете, например, заявки, которые вам приходят, мы с вами сделаем общую платформу сказал Соловьёв

По его словам, он и его команда могли бы отрабатывать эти жалобы, используя свои возможности, в том числе при необходимости звонить губернаторам и министрам.

Боня, в свою очередь, заявила, что видит пользу в том, что делает Соловьёв, и выразила недоумение, почему подобные шаги нельзя было предпринять сразу. Она подчеркнула, что нужно объединяться, а не конфликтовать, тем самым поддержав инициативу о создании общей платформы.

Соловьёв также пояснил свою реакцию на обращение Бони к президенту России.