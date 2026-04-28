Москва28 апрВести.Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи гражданам РФ.
Давайте сделаем платформу в MAX, чтобы туда перешли люди, которые хотят. Согласен. Давайте вот вы соберете, например, заявки, которые вам приходят, мы с вами сделаем общую платформусказал Соловьёв
По его словам, он и его команда могли бы отрабатывать эти жалобы, используя свои возможности, в том числе при необходимости звонить губернаторам и министрам.
Боня, в свою очередь, заявила, что видит пользу в том, что делает Соловьёв, и выразила недоумение, почему подобные шаги нельзя было предпринять сразу. Она подчеркнула, что нужно объединяться, а не конфликтовать, тем самым поддержав инициативу о создании общей платформы.
Соловьёв также пояснил свою реакцию на обращение Бони к президенту России.