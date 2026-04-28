Соловьёв анонсировал прямой эфир с участием Виктории Бони Соловьёв во вторник проведет прямой эфир с Викторией Боней

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв анонсировал прямой эфир с участием блогера и телеведущей Виктории Бони.

Ранее Соловьёв заявил, что готов пригласить в эфир Викторию Боню для обсуждения ситуации.

Телемост Москва — Монако. Виктория Боня станет гостем утреннего шоу Владимира Соловьёва "Полный контакт" на телеканале "Соловьёв LIVE" и радио Вести FM написал Соловьёв в Telegram-канал

Поводом стало видеообращение Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей. При этом блогер назвала пять тем, о которых, по ее мнению, президенту "ни один губернатор не скажет".

В свою очередь, Соловьёв выступил с предложением признать Викторию Боню иностранным агентом. Он сообщил, что направил запрос на оценку деятельности Бони главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.