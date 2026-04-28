Соловьёв - Боне: мне надо было гораздо строже относиться к своим словам Соловьёв извинился перед Викторией Боней

Москва28 апр Вести.Журналист Владимир Соловьёв извинился перед Викторией Боней и признал, что ему следовало "гораздо строже относиться к своим словам", сообщает ИС "Вести".

Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы, конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация за тем и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире сказал Соловьёв

Соловьев отметил, что его не следует записывать в список "главных мизогинов страны", так как он часто приглашает женщин выступать в эфире.

В эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Виктория Боня сказала, что "обратилась (к президенту РФ Владимиру Путину – прим. ред.) по насущным вопросам, которые действительно очень сильно тревожат людей", но в ответ со стороны журналиста "услышала оскорбления".

Ранее Боня записала обращение к президенту, где заявила, что выступает от лица россиян, недовольных действиями властей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 апреля сообщал, что в Кремле видели обращение Бони к президенту России Владимиру Путину. Он указал, что по темам обращения ведется работа и они не оставлены без внимания.

Владимир Соловьёв проводит 28 апреля прямой эфир с участием блогера и телеведущей Виктории Бони.