Виктория Боня обратилась к Владимиру Путину "от лица народа"

Москва15 апр Вести.Российская блогер и телеведущая Виктория Боня записала 18-минутное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором от лица всех россиян выразила беспокойство в связи с действиями властей.

В частности, в одной из соцсетей блогер раскритиковала ограничения в отношении мессенджеров, реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, выбросы нефтепродуктов в Анапе, изъятием скота в Новосибирской области.

Почему не было никакой помощи в ближайшие 24-48 часов, даже 72 часа? Почему только через 10 дней об этом стали говорить?... Катастрофа страшная происходит возмутилась Боня ситуацией в Дагестане

В своем обращении она также упомянула проект постановления, которым предлагается предоставить разрешение на добычу краснокнижных животных. Отдельно Боня подчеркнула проблему с блокировкой социальных сетей, которые, по ее словам, позволяют жителям страны "держаться друг за друга и не утонуть".

Кроме того, блогер предложила создать платформу, на которой россияне смогут напрямую писать обращения главе государства.