Москва14 апрВести.В России работа интернета будет нормализована, как только исчезнет необходимость мер безопасности и ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле понимают, что для большинства граждан ограничения в работе интернета вызывают неудобства.
После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализованасказал Песков
Необходимость мер безопасности сейчас пресс-секретарь президента РФ обосновал непростым периодом и соображениями безопасности. Он подчеркнул, ч то к этому относятся с пониманием большинство граждан страны.
Второго апреля глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о блокировке в интернете должен решаться аккуратно и осторожно, особенно, когда речь идет о вопросах безопасности.