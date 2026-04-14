Песков сообщил, когда в России нормально заработает интернет

Песков сообщил, когда в России нормально заработает интернет

Москва14 апр Вести.В России работа интернета будет нормализована, как только исчезнет необходимость мер безопасности и ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле понимают, что для большинства граждан ограничения в работе интернета вызывают неудобства.

После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована сказал Песков

Необходимость мер безопасности сейчас пресс-секретарь президента РФ обосновал непростым периодом и соображениями безопасности. Он подчеркнул, ч то к этому относятся с пониманием большинство граждан страны.

Второго апреля глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о блокировке в интернете должен решаться аккуратно и осторожно, особенно, когда речь идет о вопросах безопасности.