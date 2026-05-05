Минцифры РФ: доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

В Москве восстановлена работа мобильного интернета Минцифры РФ: доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

Москва5 мая Вести.Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ. Об этом сообщили представители Минцифры РФ в своем канале в мессенджере MAX.

Отмечается, что ограничения вводились по соображениям безопасности.

Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам сообщили в ведомстве

По сообщению очевидцев, сайты и приложения вновь открываются в разных районах столицы, а ранее отправленные SMS-сообщения доходят до адресатов.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам говорится в сообщении Минцифры

В ведомстве добавили, что операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений.

Перебои в работе мобильного интернета и при отправке SMS начались утром во вторник, 5 мая. Резкий рост жалоб фиксировался с 8.00 мск. Пользователи сообщали, что мобильная связь в некоторых районах столицы отсутствует, мессенджеры и сайты не открываются.