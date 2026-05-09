Работа мобильного интернета в Москве восстановлена

Москва9 мая Вести.В Москве сняты временные ограничения на работу мобильного интернета и смс, которые были введены для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Уточняется, что с полудня заработал "белый список" сайтов, а с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме.

Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве.

Однако при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничения. В этом случае операторы оперативно предупредят абонентов.

Ранее сообщалось, что праздничный салют по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 22.00 в Москве.