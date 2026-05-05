Москва5 маяВести.Минцифры занимается согласованием с правоохранительными органами и спецслужбами возможности оперативно открыть в Москвы "белый список", заявила пресс-служба ведомства.
Речь идет о сайтах, позволяющих получить доступ к социально значимым интернет-ресурсам во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности.
Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка"... Об открытии такого доступа сообщим сразу после получения необходимых разрешенийговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Москве фиксируются проблемы с мобильным интернетом и связью. Сбербанк уже рекомендовал своим клиентам в период ограничения работы мобильной связи и интернета для доступа к приложению и просмотра кодов подтверждений подключаться к Wi-Fi.
Накануне операторы мобильной связи предупреждали абонентов в Москве и Санкт-Петербурге об ограничениях в работе интернета с 5 по 9 мая.