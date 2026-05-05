Минцифры согласовывает с правоохранителями открытие в Москве "белого списка"

Минцифры сообщило о работе над оперативным открытием "белого списка" в Москве Минцифры согласовывает с правоохранителями открытие в Москве "белого списка"

Москва5 мая Вести.Минцифры занимается согласованием с правоохранительными органами и спецслужбами возможности оперативно открыть в Москвы "белый список", заявила пресс-служба ведомства.

Речь идет о сайтах, позволяющих получить доступ к социально значимым интернет-ресурсам во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности.

Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка"... Об открытии такого доступа сообщим сразу после получения необходимых разрешений говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в Москве фиксируются проблемы с мобильным интернетом и связью. Сбербанк уже рекомендовал своим клиентам в период ограничения работы мобильной связи и интернета для доступа к приложению и просмотра кодов подтверждений подключаться к Wi-Fi.

Накануне операторы мобильной связи предупреждали абонентов в Москве и Санкт-Петербурге об ограничениях в работе интернета с 5 по 9 мая.