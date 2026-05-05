Клиентам Сбербанка рекомендуют пользоваться Wi-Fi при ограничениях интернета Сбербанк рекомендовал клиентам подключаться к Wi-Fi при ограничениях интернета

Москва5 мая Вести.Сбербанк рекомендовал своим клиентам при ограничениях мобильного интернета пользоваться Wi-Fi для входа в приложение и получения кодов подтверждений. Об этом говорится в рассылке банка.

В сообщении, в частности, говорится, что смс могут не приходит, а для входа в приложение и просмотра кодов подтверждений в истории операций нужно будет подключиться к Wi-Fi.

Ранее жителей Москвы и Санкт-Петербурга предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и связи с 5 по 9 мая. Для получения доступа в интернет операторы связи посоветовали использовать Wi-Fi.