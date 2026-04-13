Москва13 апрВести.Пресс-службы Сбербанка и компании Wildberries объяснили недавние трудности с доступом к их мобильным приложениям возможными сбоями в работе интернета. В банке отметили, что их системы функционируют нормально, а основная проблема возникает в отдельных регионах России.
Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета. При этом основные операции доступны пользователям через СМС-команды на номер 900заявили в пресс-службе Сбербанка агентству РБК
Аналогичные жалобы поступали от клиентов маркетплейса Wildberries. Там предположили связь с временными неполадками в сетевом соединении и рекомендовали переходить на проводной интернет.
Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединениясообщили в пресс-службе Wildberries
Ранее пользователи отмечали проблемы с приложениями этих сервисов на портале Detector404.
3 апреля в Сбербанке произошел масштабный сбой: клиенты не могли оплатить покупки картой или перевести средства.