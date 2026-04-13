Москва13 апр Вести.Пресс-службы Сбербанка и компании Wildberries объяснили недавние трудности с доступом к их мобильным приложениям возможными сбоями в работе интернета. В банке отметили, что их системы функционируют нормально, а основная проблема возникает в отдельных регионах России.

Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета. При этом основные операции доступны пользователям через СМС-команды на номер 900 заявили в пресс-службе Сбербанка агентству РБК

Аналогичные жалобы поступали от клиентов маркетплейса Wildberries. Там предположили связь с временными неполадками в сетевом соединении и рекомендовали переходить на проводной интернет.

Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения сообщили в пресс-службе Wildberries

Ранее пользователи отмечали проблемы с приложениями этих сервисов на портале Detector404.

3 апреля в Сбербанке произошел масштабный сбой: клиенты не могли оплатить покупки картой или перевести средства.