Москва8 маяВести.Операторы предупредили абонентов о временных ограничениях в работе мобильного интернета и sms в Москве и Подмосковье для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий в День Победы.
Подобные сообщения разослали операторы Т2, "Билайн" и МТС.
Для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в День Победы 9 мая возможны временные ограничения в работе СМС и мобильного интернета, в том числе "белых списков", на территории Москвы и областиговорится в сообщении
При этом домашний интернет продолжит работать без ограничений. Абонентам предложено пользоваться Wi-Fi и голосовыми звонками.