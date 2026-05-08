Операторы связи напомнили об ограничении интернета в Москве 9 мая

Москва8 мая Вести.Операторы предупредили абонентов о временных ограничениях в работе мобильного интернета и sms в Москве и Подмосковье для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий в День Победы.

Подобные сообщения разослали операторы Т2, "Билайн" и МТС.

Для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в День Победы 9 мая возможны временные ограничения в работе СМС и мобильного интернета, в том числе "белых списков", на территории Москвы и области говорится в сообщении

При этом домашний интернет продолжит работать без ограничений. Абонентам предложено пользоваться Wi-Fi и голосовыми звонками.