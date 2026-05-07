Минцифры: 9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету и смс

В Москве на 9 Мая будет ограничен мобильный интернет Минцифры: 9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету и смс

Москва7 мая Вести.В Москве 9 мая будут временно ограничены доступ к мобильному интернету, сервисам обмена смс, а также к “белому списку” сайтов. Об этом сообщило Минцифры РФ.

В своем канале в “Максе” ведомство объяснило, что ограничения интернета вводятся по соображениям безопасности во время празднования Дня Победы.

Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены говорится в заявлении Минцифры

При этом доступ к домашнему интернету и Wi-Fi сохранится. Они будут функционировать в обычном режиме без каких-либо ограничений.

Кроме того, не планируются отключения и ограничения мобильного интернета 7-8 мая.

Ранее о возможных проблемах в работе мобильного интернета в связи с подготовкой к 9 мая также предупредили жителей Санкт-Петербурга.