Москва7 маяВести.В Москве 9 мая будут временно ограничены доступ к мобильному интернету, сервисам обмена смс, а также к “белому списку” сайтов. Об этом сообщило Минцифры РФ.
В своем канале в “Максе” ведомство объяснило, что ограничения интернета вводятся по соображениям безопасности во время празднования Дня Победы.
Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограниченыговорится в заявлении Минцифры
При этом доступ к домашнему интернету и Wi-Fi сохранится. Они будут функционировать в обычном режиме без каких-либо ограничений.
Кроме того, не планируются отключения и ограничения мобильного интернета 7-8 мая.
Ранее о возможных проблемах в работе мобильного интернета в связи с подготовкой к 9 мая также предупредили жителей Санкт-Петербурга.