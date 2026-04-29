В столице на майские праздники могут ограничить работу мобильного интернета

Москвичи могут столкнуться с ограничениями работы мобильного интернета В столице на майские праздники могут ограничить работу мобильного интернета

Москва29 апр Вести.В Москве на майские праздники планируются отключения мобильного интернета. Такие меры могут быть предприняты в целях безопасности, сообщает "Коммерсант".

Как рассказал источник на телекоммуникационном рынке, мобильный интернет может быть отключен 5, 7 и 9 мая. Ограничения будут, но их масштаб непонятен.

Стоит отметить, что в прошлом году перед 9 мая в столице также наблюдались отключения мобильного интернета.

Ранее в Кремле объяснили, почему парад на Красной площади пройдет без военной техники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение связано с текущей оперативной обстановкой и вопросами безопасности.