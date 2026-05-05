Москва5 маяВести.Москвичи, как и жители Санкт-Петербурга, жалуются на плохую работу мобильного интернета и связи, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Резкий рост жалоб зафиксирован с 8.00 по московскому времени. Пользователи отмечают, что мобильная связь отсутствует, мессенджеры и сайты не открываются.
Утром 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что был сбит третий летевший на столицу украинских БПЛА. Еще два дрона ВСУ были уничтожены в течение утра и ночи. Позднее глава города сообщил, что на подлете к Москве сбиты еще три беспилотника.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об атаке 29 беспилотников прошедшей ночью и пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Кириши.