Жители Петербурга сообщили о сбое мобильного интернета утром 2 мая Утром 2 мая в Петербурге произошел сбой мобильного интернета

Москва2 мая Вести.В Петербурге сегодня, 2 мая, после 7 часов утра у пользователей "лег" мобильный интернет, пишет "Фонтанка".

Проблемы с доступом в сеть в это время фиксировал мониторинговый ресурс Downdetector. За час было подано почти 400 жалоб, за последние сутки – полторы тысячи, отмечает издание.

В Петербурге утром 2 мая произошел сбой в работе мобильного интернета говорится в публикации

Пользователи сообщали, что работали только сайты из "белого списка".

В субботу утром в Ленинградской области объявлялась опасность БПЛА, губернатор региона Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета, Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Пулково.