Москва2 маяВести.В Петербурге сегодня, 2 мая, после 7 часов утра у пользователей "лег" мобильный интернет, пишет "Фонтанка".
Проблемы с доступом в сеть в это время фиксировал мониторинговый ресурс Downdetector. За час было подано почти 400 жалоб, за последние сутки – полторы тысячи, отмечает издание.
В Петербурге утром 2 мая произошел сбой в работе мобильного интернетаговорится в публикации
Пользователи сообщали, что работали только сайты из "белого списка".
В субботу утром в Ленинградской области объявлялась опасность БПЛА, губернатор региона Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета, Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Пулково.