Москва2 маяВести.Пользователи из Москвы и Московской области стали массово жаловаться на сбои в работе домашнего интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По состоянию на 17:55 мск на работу WiFi в общей сложности пожаловались более 5,1 тыс. человек. Среди "проблемных" провайдеров – "Моснет", "Инетком", АСВТ, CityLink и "Ростелеком".
Ранее сообщалось о сбоях в работе мобильного интернета на территории Псковской области из-за введения режима беспилотной опасности. Вскоре работа сети была восстановлена.