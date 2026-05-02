В Москве и Подмосковье сообщили о сбое в работе домашнего интернета

Сбои в работе домашнего интернета зафиксированы в Москве и Подмосковье В Москве и Подмосковье сообщили о сбое в работе домашнего интернета

Москва2 мая Вести.Пользователи из Москвы и Московской области стали массово жаловаться на сбои в работе домашнего интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 17:55 мск на работу WiFi в общей сложности пожаловались более 5,1 тыс. человек. Среди "проблемных" провайдеров – "Моснет", "Инетком", АСВТ, CityLink и "Ростелеком".

Ранее сообщалось о сбоях в работе мобильного интернета на территории Псковской области из-за введения режима беспилотной опасности. Вскоре работа сети была восстановлена.