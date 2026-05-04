Эксперт рассказал, как остаться на связи при перебоях интернета на праздниках Муртазин: функция VoLTE поможет остаться на связи на майских праздниках

Москва4 мая Вести.Функция VoLTE в смартфонах для совершения голосовых звонков поможет остаться на связи во время перебоев в работе интернета на майских праздниках. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, в таком случае пользователи становятся "некой базовой станцией" для мобильного оператора.

Фактически, вы выступаете как некая базовая станция для своего оператора, и ваш оператор дает вам все привычные вещи, но соединение идет через любой Wi-Fi, любой интернет можно использовать. Это может быть ваш домашний Wi-Fi, это может быть публичный Wi-Fi, какой угодно. Главное, чтоб соединение работало и интернет был более-менее нормальным. То есть там требования к интернету, к стабильности не очень высокие. Для голосового звонка это 10 – 15 Мбит примерно сказал Муртазин

Ранее сообщалось, что с 5 по 9 мая работа мобильного интернета и связи в Москве может быть временно ограничена. Эти меры могут быть применены в период подготовки и проведения предстоящих праздничных мероприятий.