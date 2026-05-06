Россияне стали чаще отправлять sms из-за отключений интернета TelecomDaily: из-за отключений интернета в РФ стали чаще отправлять sms

Москва6 мая Вести.Россияне в период первых майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета в ряде регионов страны стали чаще отправлять sms-сообщения, считая их более стабильным каналом связи. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, в этом году sms-трафик вырос на 25–30% еще до наступления праздников. "Учитывая праздники, выезды на природу" к этому объему прибавились еще 5–10%, сказал Кусков в беседе с РИА Новости.

Накануне в Москве фиксировались перебои в работе мобильного интернета. Резкий рост жалоб начался с 8.00 мск. Пользователи сообщали, что мобильная связь в некоторых районах столицы отсутствует, мессенджеры и сайты не открываются. Связь была восстановлена около 12:30 мск.

В Минцифры заявили, что временные блокировки мобильного интернета были введены по соображениям безопасности.