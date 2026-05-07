Из-за проблем с интернетом в России взлетел спрос на бумажные карты Рекордный интерес к бумажным картам наблюдается среди россиян

Москва7 мая Вести.На фоне сбоев в работе интернета россияне заинтересовались покупкой карт: продажи продукции в категории "Атласы и карты автодорог" выросли на 55%. Об этом сообщили в пресс-службе издательства "АСТ нонфикшн", передает ТАСС.

Спрос на бумажные носители уверенно растет на протяжении последних лет, отметили в издательстве. В 2022 году наблюдалось сокращение ниши на 5%, однако уже в 2023-м случился стремительный скачок на 31%, а через год рост показал еще 16%.

Редакция "ОГИЗ" издательства "АСТ нонфикшн" фиксирует рекордный всплеск интереса к аналоговой картографии – рост по направлению "Атласы и карты автодорог" по всем каналам продаж составил 55% в денежном выражении год к году… В 2025 году сегмент "Атласы и путеводители для туристов" взлетел на 41,4%, а "Атласы и карты автодорог" – на 39,8% рассказали в издательстве

Наиболее популярными изданиями в период апрель-май стали "Карта мира / Карта России (в новых границах) с флагами", "Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)", "Политическая карта мира А0 (в новых границах)", "Санкт-Петербург. Туристическая карта" и "Москва. Центр. Туристическая карта".

Ранее гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что россияне стали чаще пользоваться sms-сообщениями, считая их более стабильным каналом связи на фоне сбоев в работе интернета.

Минцифры РФ накануне сообщило, что 9 мая в Москве будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, сервисам обмена сообщениями и "белому списку" сайтов.