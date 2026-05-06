РСА: водителям нужно иметь бумажный полис ОСАГО на случай ограничения интернета

Водителям посоветовали иметь под рукой бумажную версию ОСАГО РСА: водителям нужно иметь бумажный полис ОСАГО на случай ограничения интернета

Москва6 мая Вести.В Российском союзе автостраховщиков (РСА) посоветовали автовладельцам иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета.

В беседе с РИА Новости в РСА отметили, что наличие бумажного полиса поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию ответственности.

В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис напомнили в РСА

Как сообщалось, 5 мая москвичи и жители Санкт-Петербурга жаловались на плохую работу мобильного интернета и связи. Крупнейшие операторы связи предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая.