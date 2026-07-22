Москва22 июл Вести.Решение Верховного суда России о том, что водители с электронным полисом ОСАГО не обязаны иметь при себе его копию на бумаге, лишь повторяет норму, установленную Правилами дорожного движения (ПДД). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" автоюрист Сергей Радько.

Эксперта удивил тот факт, что до решения Верховного суда три других судебных инстанции не смогли понять норму, установленную Правилами дорожного движения (ПДД).

А в ПДД написано, что водитель обязан иметь при себе и передавать сотруднику полиции для проверки документы, а те документы, которые в соответствии с законом могут оформляться электронно, можно предъявлять в электронной форме либо на бумажной копии подчеркнул Радько

Полис ОСАГО можно оформлять в электронной форме уже несколько лет, напомнил автоюрист.

Поэтому если он у вас есть в телефоне в формате PDF или в ином электронном формате, то в этом случае его можно предъявлять в электронной форме. Хотя, конечно, я всем советую этот PDF-файл распечатать, бросить в бардачок, и проблем не будет никаких. Но формально полис ОСАГО можно предъявлять и в форме электронного документа - например, сохранив PDF на рабочем столе либо где-то во внутренней памяти телефона, не в облаке, потому что действительно интернет может где-то и не работать сказал Радько

При этом в случае локального отсутствия у инспектора доступа в интернет невозможно проверить действительность и полиса на бумажном носителе, отметил автоюрист. Однако это не должно становиться проблемой для водителя.

Такая же проблема может быть и в отношении самого обычного бумажного полиса, потому что, если нет Интернета, проверить действительность настоящего бланка тоже невозможно. Это связано не с видом полиса, а с тем, что нет интернета… Но, с другой стороны, это проблема не водителя, а инспектора. Если он посчитает, что полиса нет и он не смог его проверить, пускай составляет протокол. Потом очень легко такое постановление отменить, потому что объективно у водителя был полис при себе, у него была оформлена автогражданка, никакого нарушения он не совершал подчеркнул автоюрист

Ранее Сергей Радько оценил идею постановки на учет в РФ автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола. По мнению автоюриста, это едва ли полностью защитит права добросовестных приобретателей таких машин.