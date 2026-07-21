Москва21 июл Вести.В России могут разрешить ставить на учет автомобили, находящиеся в международном розыске по линии Интерпола. Однако это едва ли полностью защитит права добросовестных приобретателей таких автомобилей, заявил ИС "Вести" автоюрист Сергей Радько.

Законопроект о возможности постановки на учет автомобилей, разыскиваемых по линии Интерпола, внесен в Госдуму правительством. Добросовестные покупатели могут не знать о криминальном прошлом машины, а недружественные страны в последние годы игнорируют запросы российской стороны о подтверждении обстоятельств розыска. Часто оказывается, что бывший владелец, у которого угнали автомобиль, уже получил за него страховую компенсацию и не претендует на возврат транспортного средства.

Однако новый закон, по словам автоюриста, едва ли защитит права добросовестных приобретателей разыскиваемых за границей автомобилей.

Закон лишь разрешит машину регистрировать, но факт того, что машина была, допустим, похищена за рубежом, это не отменяет. И уголовного дела, которое там возбуждено, это тоже не коснется - оно есть, оно будет расследоваться. Соответственно, если тамошний инициатор розыска или владелец машины, или страховая компания захотят машину вернуть, то, скорее всего, препятствием это не станет. Потому что закон, который сейчас обсуждается, всего лишь допускает возможность регистрации машины, но он никак не отменяет вероятность ее розыска, возможность возврата, защиту права собственности того, у кого машина была угнана и так далее. То есть опять же машина на какое-то время "подвиснет", пока к ней не потеряет интерес настоящий собственник или его страховая компания, потому что иногда бывает, что через пару-тройку лет все расходы по возврату машины обратно превышают ее остаточную стоимость, и никто уже ею не занимается сказал Радько

Также автоюрист подчеркнул: владельцы автомобилей, легализованных таким образом в России, неизбежно столкнутся с проблемами при выезде на них за границу.

Наше МВД как участник Интерпола обязано принимать меры к задержанию машин. Если этим законом такая мера будет нивелирована в отношении подобных машин, то это нисколько не отменяет их розыск Интерполом, и при выезде за рубеж, несмотря на то, что машина в России, возможно, будет легализована, это нисколько не означает, что ее там не задержат. А там ее, конечно же, задержат, потому что машина находится в Интерполе, и полиция тех стран должна принимать меры к ее задержанию и передаче инициатору розыска указал Радько

Автоюрист добавил, что механизм регистрации в РФ разыскиваемых Интерполом авто пока не определен - есть только идея дать МВД право его разработать.

Законопроект очень краткий, он всего лишь вносит поправки в закон о регистрации транспортных средств и говорит о том, что порядок регистрации автомобиля, который находится в международном розыске, будет устанавливаться регистрирующим органом, то есть МВД. То есть МВД будут передаваться полномочия по регулированию этого вопроса. Однако пока законопроект не принят, МВД, конечно, никаких проектов не выдвинуло отметил Радько

Ранее сотрудники полиции Иркутской области совместно с Национальным центральным бюро Интерпола и японскими коллегами вернули владельцу автомобиль Toyota Camry, находившийся в федеральном розыске с 2015 года.