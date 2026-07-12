МВД и Интерпол Японии помогли вернуть владельцу угнанный 11 лет назад автомобиль

В Иркутской области МВД и Интерпол помогли найти угнанную в 2015 году иномарку МВД и Интерпол Японии помогли вернуть владельцу угнанный 11 лет назад автомобиль

Москва12 июл Вести.В Иркутской области сотрудники полиции совместно с Национальным центральным бюро Интерпола и японскими коллегами вернули владельцу автомобиль, который находился в федеральном розыске с 2015 года. Об этом сообщило МВД России на платформе MAX.

Угнанную 11 лет назад Toyota Camry обнаружили при взаимодействии нескольких подразделений – Госавтоинспекции, экспертно-криминалистического центра, отдела дознания и Интерпола Японии.

Сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией, Экспертно-криминалистическим центром ведомства, подразделением дознания ОП-6 МУ МВД РФ "Иркутское" и Интерполом Японии установили автомобиль "Тойота Камри", находящейся в федеральном розыске с 2015 года говорится в публикации МВД

Где находилась иномарка все это время, в ведомстве не уточнили.