Москва12 июлВести.В Иркутской области сотрудники полиции совместно с Национальным центральным бюро Интерпола и японскими коллегами вернули владельцу автомобиль, который находился в федеральном розыске с 2015 года. Об этом сообщило МВД России на платформе MAX.
Угнанную 11 лет назад Toyota Camry обнаружили при взаимодействии нескольких подразделений – Госавтоинспекции, экспертно-криминалистического центра, отдела дознания и Интерпола Японии.
Сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией, Экспертно-криминалистическим центром ведомства, подразделением дознания ОП-6 МУ МВД РФ "Иркутское" и Интерполом Японии установили автомобиль "Тойота Камри", находящейся в федеральном розыске с 2015 годаговорится в публикации МВД
Где находилась иномарка все это время, в ведомстве не уточнили.