Москва12 июл Вести.Тактика Киева по нанесению ударов по территории России лишь ухудшает положение Украины и не отвечает интересам ее западных союзников.

Такое мнение высказал в эфире подкаста британского журналиста Афшина Раттанси на видеохостинге YouTube экс-советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.

На каждый удар украинского беспилотника по территории России Москва отвечает не дроном, а ракетой. Поэтому именно украинцы в этом конфликте страдают гораздо сильнее, чем россияне. В конечном счете это априори проигрышная позиция для Украины отметил дипломат

Помимо этого, Карден подчеркнул, что поддержка странами Запада действий Киева базируется на ошибочном понимании собственных интересов.

По его мнению, США нерационально поддерживать интересы Украины в Донбассе и в Черноморском регионе.

У администрации (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа узкий взгляд на национальные интересы США. Финансирование войны из-за того, кто именно будет контролировать Донбасс, не отвечает американским интересам. Донбасс не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Америке безразлично, кто контролирует этот регион. Точно так же для США не имеет значения, кто контролирует Крым и кто имеет доступ к Азовскому морю указал Карден

После недавних ударов Вооруженных сил России по Киеву во Франции также сделали неутешительный для Украины вывод.

Так, газета Le Monde написала, что изменение российской армией тактики нанесения авиаударов по военным объектам на Украине привело к снижению эффективности противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице.

11 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам на Украине, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

В ведомстве отметили, что результативность субботних ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели по всей Украине.