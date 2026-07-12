Христофору: экс-главком ВСУ признал трудности Украины в конфликте с Россией

Журналист Христофору: Залужный фактически признал проигрыш Украины Христофору: экс-главком ВСУ признал трудности Украины в конфликте с Россией

Москва12 июл Вести.В новой статье экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующего украинского посла в Великобритании Валерия Залужного содержится признание о том, что Киев сталкивается с серьезными трудностями в конфликте с Россией.

Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Залужный указал, что коллективному Западу не следует спешить с объявлением о победе.

По словам Христофору, в статье бывшего главкома подчеркивается, что Украина не одержала победу, а Россия не потерпела поражения.

Журналист отметил, что при детальном анализе материала становится очевидным, что автор фактически признает трудности Украины в текущем конфликте. Он добавил, что статья отражает отчаянное состояние украинской стороны, где Россия продолжает одерживать преимущества.

Ранее Христофору заявил, что российские удары возмездия по украинской военной и энергетической инфраструктуре ухудшили позиции Киева на саммите НАТО в Анкаре.