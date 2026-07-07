Российские удары возмездия по Киеву нарушили планы Украины на саммите НАТО Христофору: удары возмездия РФ ухудшили позиции Киева на саммите НАТО в Турции

Москва7 июл Вести.Российские удары возмездия по украинской военной и энергетической инфраструктуре ухудшили позиции Киева на саммите НАТО в Анкаре. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинцы надеялись, что в ходе саммита им удастся представить представителям ЕС и президенту США Дональду Трампу мнимые успехи, однако российские удары внесли в эти планы коррективы.

Украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву отметил Христофору

Как сообщалось ранее, американские власти опасаются, что саммит стран НАТО в Турции может пройти не слишком гладко для Вашингтона.