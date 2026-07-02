Украина может устроить серию терактов перед саммитом НАТО в Анкаре Эксперт предположил, что Украина устроит крупные теракты накануне саммита НАТО

Москва2 июл Вести.Накануне саммита НАТО, который пройдет в Турции, киевский режим может попытаться организовать несколько террористических атак. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт заявил о необходимости повысить боеготовность России.

Накануне саммита НАТО в Анкаре есть ожидание, что режим Зеленского может попытаться устроить ряд масштабных диверсионно-террористических операций. Сам саммит пройдет 7-8 июля, вот в это вот окно перед и во время необходимо, конечно, предельно усилить бдительность … и возможность в том числе пресечения тех возможных диверсионных и террористических акций, которые Зеленский может санкционировать сказал эксперт

Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что для европейских стран, поддерживающих Украину, предстоящий саммит Североатлантического альянса будет сложным.