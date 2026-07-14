Aydınlık: ВСУ активизировали удары по судам в Черном море после саммита НАТО

ВСУ активизировали удары по судам в Черном море после саммита НАТО, пишут СМИ Aydınlık: ВСУ активизировали удары по судам в Черном море после саммита НАТО

Москва14 июл Вести.После саммита НАТО в Анкаре киевский режим активизировал атаки на гражданские суда в Черном море, это создает дополнительные риски для морских перевозок и энергобезопасности Турции. Об этом пишет Aydınlık, ссылаясь на источники.

Украина превратила Черное море в зону боевых действий отмечается в публикации

Издание напомнило, что под удар попадают в том числе суда, связанные с Турцией. Ежемесячно по данному маршруту перевозятся миллионы баррелей нефти, поэтому эскалация в Черном море несет значительные риски для энергетической безопасности страны, подчеркнули авторы материала.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал террористическими действиями удары по танкерам в Черном море. Он отмечал, что подобные шаги являются посягательством на суверенитет Турции.