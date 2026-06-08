Aydınlık: в Турции призвали отказаться от ВТС с Украиной из-за угроз судоходству

В Турции призвали прекратить сотрудничество с Украиной из-за атак в Черном море Aydınlık: в Турции призвали отказаться от ВТС с Украиной из-за угроз судоходству

Москва8 июн Вести.Непарламентская турецкая партия "Ватан" призвала власти страны немедленно прекратить военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Украиной из-за угрозы турецкому судоходству. Об этом пишет газета Aydınlık.

По словам зампреда партии Сердара Ускюплю, помощь Украине возвращается в Турцию в виде пуль, мин и беспилотников, что ставит сельскохозяйственный экспорт в Россию на грань краха.

Мы призываем правительство немедленно прекратить оказание военной помощи Украине, приостановить все отношения с ней в оборонной промышленности сказал Ускюплю

Он уточнил, что необходимо установить виновных в атаках на турецкие гражданские суда в Черном море и потребовать компенсации за нанесенный ущерб. Также политик призвал вызвать посла Украины в МИД Турции и вручить ему ноту протеста в связи с угрозами, исходящими в адрес турецких судов.