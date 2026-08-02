Депутат Чепа предрек Украине потерю выхода к Черному морю Чепа: Украина может оказаться отрезанной от Черного моря

Москва2 авг Вести.Украина может оказаться отрезанной от Черного моря. Под вопросом также оказалась ее способность пережить предстоящую зиму с перспективой массовой миграции населения.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") агентству РИА Новости.

Нависла реальная угроза того, что Украина будет отрезана от Черного моря. Под вопросом оказалась способность пережить эту зиму с перспективой массовой миграции городского населения в сельскую местность или за границу рассказал Чепа

Он подчеркнул, что Запад, похоже, начинает осознавать провал своей стратегии в отношении России и так называемых "сорока дней воздушной войны" Украины, которые сопровождались откровенным терроризмом.

Ранее об этом же говорил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Он считает, что по завершении противостояния РФ и Украины "Черное море должно стать исключительно внутренним морем Российской Федерации". Кроме того, по его мнению, из Украины создали полноценную террористическую организацию с признаками государственности.