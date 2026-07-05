Украина пугает Европу появлением российского флота на Дунае Дипломат Веселовский: если Украина проиграет, то на Дунае появится флот РФ

Москва5 июл Вести.Если Украина проиграет в конфликте с РФ, то на реке Дунай могут появиться российские боевые корабли. Об этом в интервью украинским СМИ заявил экс-посол Украины в Евросоюзе Андрей Веселовский.

Он добавил, что даже для критикующих киевский режим Венгрии и Польши поражение Украины обернется катастрофой.

Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все добавил Веселовский

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае, если Украина проиграет в конфликте с РФ, Европу захлестнет волна нелегальных мигрантов, которая принесет с собой проблемы в сферах экономики и безопасности.

Между тем 4 июля украинский аналитик Алексей Кущ заявил, что Украина ежегодно теряет около 800 тысяч человек. Он пояснил, что 500 тысяч – это мигранты, а еще примерно 250 тысяч – это разница между рождаемостью и смертностью.