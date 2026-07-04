Украина ежегодно теряет до 800 тысяч человек Аналитик Кущ: население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек

Москва4 июл Вести.Украина ежегодно теряет около 800 тысяч человека. Об этом заявил украинский аналитик Алексей Кущ. Он добавил, что эта ситуация негативно сказывается на покупательной способности населения и приводит к стагнации бизнеса и банков.

Население сокращается, мы теряем ежегодно где-то 800 тысяч человек. 500 тысяч – это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч – из-за превышения смертности над рождаемостью заявил Кущ украинским СМИ

Ранее Кущ уже сообщал, что ежегодно Украина теряет столько людей, сколько проживает в таком городе, как Винница. Убыль связана с массовой миграцией, резким снижением продолжительности жизни и уменьшением рождаемости. Кущ отметил, что украинцы стараются отправлять за рубеж мальчиков в возрасте до 14-15 лет, поэтому из школ выпускаются в основном девочки.

30 июня глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойников заявил, что население Украины сокращается катастрофическими темпами. По его данным, даже без военных потерь ежегодно страна теряет до 300 тысяч человек. Также Воскобойников считает, что миллионы украинцев, которые бежали за рубеж, уже не вернутся на родину.