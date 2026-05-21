Медведев указал на вымирание Украины Медведев: Украина потеряла более половины своего населения

Москва21 мая Вести.Украина с 1991 года потеряла более половины своего населения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, это свидетельствует о биологическом вымирании украинской нации.

Украина уже потеряла более половины своего населения. В 1991 году оно в границах УССР составляло более 51,5 млн человек. Сегодня на подконтрольных Киеву территориях, по самым оптимистичным оценкам, осталось менее 23 млн человек. А некоторые аналитики называют цифру 18 млн написал Медведев в мессенджере MAX

Кроме того, указал политик, Украина на сегодняшний день потеряла почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала.

Также Медведев отметил, что Украина утратила уже более 20% своей территории и скоро потеряет еще.