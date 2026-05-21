Москва21 мая Вести.Гибель так называемой Украины неизбежна из-за утраты суверенитета, территорий, населения и зависимости от внешнего управления. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, Украина уже превратилась в "несостоявшееся государство", поскольку существует за счет внешнего финансирования со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Он отметил, что без иностранной помощи дефицит украинского бюджета превысил бы 50%.

Также Медведев указал на потерю более 20% территории, сокращение населения более чем в два раза по сравнению с 1991 годом и серьезный спад промышленного и аграрного потенциала страны. По его словам, Украина утратила значительную часть металлургии и доступ к полезным ископаемым, а миллионы гектаров сельхозземель выведены из оборота.

Кроме того, зампред Совбеза РФ заявил, что многие органы власти Украины либо утратили легитимность, либо были сформированы с нарушением Конституции. Он также обвинил руководство страны во внешнем управлении и коррупции.

Медведев также подчеркнул, что деградация Украины, по его мнению, носит необратимый характер, а заявления Запада о поддержке Киева и перспективах вступления страны в НАТО и ЕС не смогут остановить этот процесс.

Ранее Медведев предложил НАТО применить против Украины 5-ю статью Североатлантического договора.