Медведев предложил ввести 5-ю статью НАТО против Украины Медведев: НАТО может применить 5-ю статью против Украины

Москва19 мая Вести.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил странам НАТО применить 5-ю статью Североатлантического договора против Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также Медведев прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, который считает, что НАТО должна атаковать Калининградскую область. Зампредседателя Совбеза, сравнил литовского политика с мелкой собачкой, которая лает на тех, кто больше ее, чтобы укрепить авторитет.

Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против "страны 404" ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты". Вот это было бы смело! добавил Медведев

5-я статья устава НАТО гласит, что нападение на одного члена альянса должно рассматриваться как нападение на весь альянс. Поэтому все страны военного блока обязаны оказать поддержку жертве агрессии.

За всю историю НАТО 5-я статья использовалась всего однажды – США активировали ее после террористической атаки 11 сентября 2001 года.