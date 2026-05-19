Москва19 мая Вести.Полеты украинских беспилотников над территорией стран Прибалтики могут стать поводом для применения пятой статьи НАТО. Об этом заявил информационной службе "Вести" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Если обращаться к уставным документам НАТО, то такой украинский дрон в воздушном пространстве Эстонии либо любой другой страны НАТО – это агрессия. Это агрессия. И теоретически она может подразумевать включение пятой статьи Вашингтонского договора – коллективный ответ на агрессию. Но это был бы коллективный ответ НАТО на агрессию со стороны Украины