Москва19 маяВести.Полеты украинских беспилотников над территорией стран Прибалтики могут стать поводом для применения пятой статьи НАТО. Об этом заявил информационной службе "Вести" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Если обращаться к уставным документам НАТО, то такой украинский дрон в воздушном пространстве Эстонии либо любой другой страны НАТО – это агрессия. Это агрессия. И теоретически она может подразумевать включение пятой статьи Вашингтонского договора – коллективный ответ на агрессию. Но это был бы коллективный ответ НАТО на агрессию со стороны Украинызаявил Косачев
Ранее сообщалось, что истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил беспилотник, залетевший на территорию Эстонии.