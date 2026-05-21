Москва21 мая Вести.Украина в скором времени утратит еще больше территорий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что Украина уже безвозвратно утратила более 20% своих земель, которые ей достались после распада СССР.

Украина безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР. И несомненно, скоро утратит новые земли написал Медведев в мессенджере MAX

Медведев подчеркнул, что именно устойчивый контроль над собственной территорией – один из базовых признаков полноценного государства, коим Украина на сегодняшний день не является.