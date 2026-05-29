Глава МИД Украины заявил о 8 млн граждан за границей Сибига: за рубежом сейчас находятся 8 млн украинцев

Москва29 мая Вести.За пределами Украины сейчас находятся около 8 млн украинских граждан, сообщил глава МИД страны Андрей Сибига.

Сибига отметил, что украинские власти ставят перед собой задачу вернуть этих граждан на родину. При этом, по его словам, далеко не все страны, где сейчас находятся украинцы, заинтересованы в их возвращении.

Сейчас даже не 6, а 8 млн украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это уже становится вызовом безопасности передает его слова украинское издание "Новости. Live"

Украина с момента получения независимости сталкивается с серьезными демографическими проблемами. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на территориях, подконтрольных Киеву, сейчас проживают от 25 до 28 млн человек.