В Ирландии ищут способы организовать возвращение беженцев с Украины на родину

Москва10 мая Вести.Необходимо выработать различные механизмы, которые помогли бы украинским беженцам вернуться из Ирландии на родину. Об этом заявил ирландский министр юстиции Джим О'Каллаган.

По его словам, правительство Украины "очень хочет" возвращения украинцев домой.

Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину сказал О'Каллаган, которого цитирует вещательная корпорация RTE

Ранее стало известно, что порядка 16 тысяч украинских беженцев в Ирландии могут столкнуться с трудностями, связанными с местом проживания. Как сообщалось, в стране приняли новую правительственную стратегию, касающуюся размещения беженцев. Из-за нее украинцам, которые размещены в государственном жилье, включая гостиницы, придется искать новое место.