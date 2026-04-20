Москва20 апр Вести.В Ирландии планируют в течение года свернуть программу размещения украинских беженцев. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, в настоящий момент Дублин рассматривает два варианта. Первый - это полное прекращение поддержки беженцев с Украины, второе - сохранение помощи только для тех, кто прибыл из наиболее затронутых вооруженным конфликтом областей.

Мы хотим с этим покончить, положить конец ситуации, при которой те 16 тысяч человек, которые прибыли, фактически содержатся за счет государства цитирует издание слова замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи

Он подчеркнул, что "ни одно другое государство ЕС такого не предоставляет".

Им придется уехать, поскольку мы будем расторгать контракты. И ключевой момент здесь - сроки. У нас есть четкое направление, и я хочу, чтобы этот процесс был завершен в течение ближайших 12 месяцев сказал Брофи

При этом замминистра напомнил, что тем, кто решил вернуться на Украину, будет предложена "щедрая поддержка". В частности, они могут подать запрос о предоставлении 2,5 тыс. евро на человека или 10 тыс. евро на семью.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч граждан Украины.