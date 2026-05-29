RTE: ирландские власти сократили расходы на жилье для украинских беженцев на 54%

Ирландия более чем вдвое сократила расходы на жилье для беженцев из Украины

Москва29 мая Вести.Власти Ирландии в первом квартале текущего года сократили финансирование жилья для украинских беженцев на 54%. Об этом сообщила национальная вещательная корпорация RTE со ссылкой на данные министерства юстиции, внутренних дел и миграции республики.

Согласно данным, объем выплат коммерческим операторам жилья за проживание беженцев из Украины уменьшился с почти 132 миллионов евро в первом квартале 2025 года до примерно 61 млн в аналогичный период 2026 года.

Общие затраты по программе так называемой "международной защиты" за первые три месяца 2026 года составили 300 млн евро — это на 25% меньше, чем годом ранее. При этом, как отмечает вещательная корпорация, сокращение произошло главным образом за счет украинской составляющей.

В ноябре 2025 года Минюст и МВД Ирландии сократили срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней.

Ранее министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган заявил о необходимости выработать различные механизмы, которые помогли бы украинским беженцам вернуться на родину. По его словам, правительство Украины "очень хочет" возвращения украинцев домой.