Times: украинцам в Ирландии предлагают деньги за возвращение на родину

Москва19 апр Вести.Ирландские власти предложили украинским беженцам денежные выплаты при условии возвращения на родину. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается в публикации, речь идет о суммах до 2,5 тысячи евро на человека и до 10 тысяч евро на семью, что в пересчете составляет свыше 224 тысяч и более 896 тысяч рублей соответственно.

По данным издания, такой пакет поддержки связан с планами правительства в течение ближайших 12 месяцев расторгнуть все действующие контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев в стране.

В материале также отмечается, что с февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч граждан Украины.