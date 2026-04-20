Москва20 апр Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Ирландия "устала содержать" украинских беженцев, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины со стороны властей страны.

По его словам, власти Ирландии готовы выплачивать до €2,5 тыс. на человека или €10 тыс. на семью, чтобы стимулировать выезд беженцев.

Дипломат подчеркнул, что Ирландия продолжает сохранять курс на финансирование кровопролития на Украине, однако "от украинских беженцев у себя дома они устали".

Ранее газета The Times сообщила, что Дублин рассматривает возможность свернуть программу размещения около 16 тыс. украинских беженцев в течение года. Среди вариантов – полное прекращение поддержки или ее сокращение для части получателей.