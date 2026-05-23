Науменко: страны Европы отправляют запросы на возвращение украинцев на родину

Москва23 мая Вести.Европейские страны подают запросы на возвращение украинских беженцев на родину, чтобы "стабилизировать" количество украинцев на своей территории, заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в интервью украинским СМИ.

Запросы направляют в рамках процедуры реадмиссии, предусмотренной межгосударственным соглашением о возврате лиц, пребывающих в стране без законных оснований, отметила Науменко.

Европейские страны проводят определенную политику не то чтобы выталкивания, но стабилизации граждан Украины на своем уровне. У нас достаточно много запросов от европейских стран относительно возвращения наших граждан – и мужчин, и женщин – на Украину заявила Науменко

Такие запросы уже направили Германия, Чехия, Польша, а некоторые страны начали сокращать социальные выплаты украинским беженцам.

Между тем Ирландия намерена в течение года свернуть программу размещения украинских беженцев. Власти страны заявили о необходимости выработать различные механизмы, которые помогли бы украинским беженцам вернуться на родину.