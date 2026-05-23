Москва23 маяВести.Европейские страны подают запросы на возвращение украинских беженцев на родину, чтобы "стабилизировать" количество украинцев на своей территории, заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в интервью украинским СМИ.
Запросы направляют в рамках процедуры реадмиссии, предусмотренной межгосударственным соглашением о возврате лиц, пребывающих в стране без законных оснований, отметила Науменко.
Европейские страны проводят определенную политику не то чтобы выталкивания, но стабилизации граждан Украины на своем уровне. У нас достаточно много запросов от европейских стран относительно возвращения наших граждан – и мужчин, и женщин – на Украинузаявила Науменко
Такие запросы уже направили Германия, Чехия, Польша, а некоторые страны начали сокращать социальные выплаты украинским беженцам.
Между тем Ирландия намерена в течение года свернуть программу размещения украинских беженцев. Власти страны заявили о необходимости выработать различные механизмы, которые помогли бы украинским беженцам вернуться на родину.