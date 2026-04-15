Украине нужно до 300 тысяч мигрантов в год для сохранения населения

Украине нужно до 300 тысяч мигрантов в год для сохранения населения

Москва15 апр Вести.Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции, заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

По словам украинского чиновника, до февраля 2022 года в стране каждый год рождалось около 200–250 тысяч человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год количество населения сокращалось на 250-300 тысяч человек.

Чтобы сохранить численность нашего населения, мы должны привлекать из-за границы мигрантов именно в таком количестве заявил чиновник в комментарии изданию "Украинская правда"

При этом сам он сомневается, что удастся привлечь такое количество рабочей силы, так как даже в случае завершения конфликта и привлечения иностранных инвестиций мигрантам будет выгоднее работать в более богатых странах - в той же Германии или Польше.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 миллионов человек.