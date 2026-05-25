В Евросоюзе начали депортировать украинцев на родину Страны ЕС начали принудительно возвращать украинцев домой

Москва25 мая Вести.Страны Европейского союза начали принудительно возвращать украинцев на родину, пишет издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко​​​.

Часть украинцев уже депортируют из стран ЕС говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания

Принудительно высылают в первую очередь тех граждан, кто перенес границу незаконно, не оформил или не продлил документы на проживание или нарушил законы стран ЕС.

С начала 2026 года ряд стран Евросоюза, включая Норвегию, Данию и Финляндию, ужесточили правила получения убежища и временных документов для украинских граждан.