Москва25 маяВести.Страны Европейского союза начали принудительно возвращать украинцев на родину, пишет издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко.
Принудительно высылают в первую очередь тех граждан, кто перенес границу незаконно, не оформил или не продлил документы на проживание или нарушил законы стран ЕС.
С начала 2026 года ряд стран Евросоюза, включая Норвегию, Данию и Финляндию, ужесточили правила получения убежища и временных документов для украинских граждан.